ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Бийск: Видео: празднование 76-ой годовщины Великой Победы в Бийске

Горняк22
20 часов Ago

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Впервые после шестилетнего перерыва основные торжества в честь Победы в Бийске вернулись на улицу Советскую.

Празднование 76-ой годовщины Великой Победы в этом году в Бийске прошло в сокращённом варианте. В последний момент отменили шествия «Бессмертного полка» и колонн предприятий. Однако бийчане, несмотря на ограничения, шли к Вечному огню в течение всего дня.

Парад и селфи: в Бийске закончилось торжественное мероприятие у Мемориала Славы

10:25, 09.05.2021 5035

Бийский рабочий

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