Бийск: Видео дня: бийчанин приделал ковш на УАЗ и почистил снег за дорожников • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В соцсетях наделал шуму ролик, который был снят в Бийске у магазина «Приобье».

На кадрах хорошо видно, что оборудованный самодельный ковшом внедорожник УАЗ чистит дорогу вдоль трамвайной линии у остановки «Приобье».

Устройство не просто чистит дорогу, но и позволяет управлять ковшом из салона автомобиля.

Ролик пользователи соцсетей приняли с восхищением, причем, одобрительные комментарии высказывали не только бийчане, но и жители Барнаула. Правда, нашлись и скептики:

— Сейчас еще штраф выпишут ему за несанкционированную расчистку снега — А в каком-то кабинете кому-то стало стыдно…наверно. — Бийск всегда славился как Наукоград!

Добавим, что умельцы уже давно ставят подобные устройства на автомобили УАЗ или «Ниву». Об этом есть много видео и подробных инструкций на сайтах для автомобилистов. Сделать такое устройство (если есть такая острая необходимость) может любой рукастый мужчина.

Видео дня: коротко о том, как работают дворники в Бийске

11:55, 14.01.2020 3823

Бийский рабочий