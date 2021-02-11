Бийск: Видео дня: бийчанин приделал ковш на УАЗ и почистил снег за дорожников • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Видео дня: бийчанин приделал ковш на УАЗ и почистил снег за дорожников

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

5

В соцсетях наделал шуму ролик, который был снят в Бийске у магазина «Приобье».

На кадрах хорошо видно, что оборудованный самодельный ковшом внедорожник УАЗ чистит дорогу вдоль трамвайной линии у остановки «Приобье».

Устройство не просто чистит дорогу, но и позволяет управлять ковшом из салона автомобиля.

Ролик пользователи соцсетей приняли с восхищением, причем, одобрительные комментарии высказывали не только бийчане, но и жители Барнаула. Правда, нашлись и скептики:

— Сейчас еще штраф выпишут ему за несанкционированную расчистку снега

— А в каком-то кабинете кому-то стало стыдно…наверно.

— Бийск всегда славился как Наукоград!

Добавим, что умельцы уже давно ставят подобные устройства на автомобили УАЗ или «Ниву». Об этом есть много видео и подробных инструкций на сайтах для автомобилистов. Сделать такое устройство (если есть такая острая необходимость) может любой рукастый мужчина.

Видео дня: бийчанин приделал ковш на УАЗ и почистил снег за дорожников 1

Видео дня: коротко о том, как работают дворники в Бийске

11:55, 14.01.2020 3823

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar