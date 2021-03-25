Бийск: Ветер, дождь, гололед: опасная погода продлится в Алтайском крае до конца недели

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Штормовая погода, вероятнее всего, сохраниться и на последующие дни недели.

Напомним, ранее региональный ЦГМС объявил штормовое предупреждение на 24 марта. Днем в среду на регион обрушился штормовой ветер. Его порывы достигают 27-32 м/с. Однако, в среду непогода не закончится.

Глубокий циклон с северо-восточных районов Казахстана принесет в Алтайский край сильные осадки и порывистый ветер, а в его тылу с юга Урала усилится холодный антициклон, сообщают vesti22.tv.

По прогнозу Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью в четверг, 25 марта в крае продолжит дуть сильный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 17-22 м/с, что считается штормом. В отдельных районах региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Кроме того, местами возможен туман и изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Днем, 25 марта скорость ветра составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до 0,+5 градусов, местами до +10. В отдельных районах региона ожидаются снегопады, мокрый снег и дождь.

Также непогода сохранится и в пятницу, 26 марта. В этот день порывы ветра будут достигать 16 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя и гололедные явления.

Кроме того, в выходные порывы ветра также будут достигать 14 м/с. Ожидается мокрый снег, дождь и гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае в третьей декаде марта

14:41, 20.03.2021 20397

В управлении МЧС Алтайского края предупреждают — в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Бийский рабочий