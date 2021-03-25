ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Ветер, дождь, гололед: опасная погода продлится в Алтайском крае до конца недели

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

0

Штормовая погода, вероятнее всего, сохраниться и на последующие дни недели.

Напомним, ранее региональный ЦГМС объявил штормовое предупреждение на 24 марта. Днем в среду на регион обрушился штормовой ветер. Его порывы достигают 27-32 м/с. Однако, в среду непогода не закончится.

Глубокий циклон с северо-восточных районов Казахстана принесет в Алтайский край сильные осадки и порывистый ветер, а в его тылу с юга Урала усилится холодный антициклон, сообщают vesti22.tv.

По прогнозу Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью в четверг, 25 марта в крае продолжит дуть сильный ветер. Его скорость составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 17-22 м/с, что считается штормом. В отдельных районах региона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Кроме того, местами возможен туман и изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Днем, 25 марта скорость ветра составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух днем прогреется до 0,+5 градусов, местами до +10. В отдельных районах региона ожидаются снегопады, мокрый снег и дождь.

Также непогода сохранится и в пятницу, 26 марта. В этот день порывы ветра будут достигать 16 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя и гололедные явления.

Кроме того, в выходные порывы ветра также будут достигать 14 м/с. Ожидается мокрый снег, дождь и гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер, дождь, гололед: опасная погода продлится в Алтайском крае до конца недели1

Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае в третьей декаде марта

14:41, 20.03.2021 20397

В управлении МЧС Алтайского края предупреждают — в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

Мар 25, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar