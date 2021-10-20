Бийск: Ветер переменится: когда в Алтайский край придут похолодание и дожди

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Октябрьское бабье лето закончится на этой неделе – уже в пятницу в регионе обещают похолодание и дожди

Теплая погода в Барнауле и Бийске продержится недолго, уже к концу рабочей недели ей на смену придут осадки и похолодание. Об этом говорят прогнозы алтайских синоптиков.

К пятнице в регионе будет ветрено – синоптики обещают порывы до 20 метров в секунду, кроме того, в течение дня резко похолодает, в отдельных районах пройдут дожди. Однако, как говорят синоптики, пока температурный фон не позволяет перенести осадки в фазу снега – будет еще плюсовая температура.

Последними теплыми днями этого неожиданного бабьего лета станут среда и четверг.

Так, в ночь на среду и четверг и в утренние часы возможны заморозки до -5 градусов мороза. в среду 20 октября в утренние часы возможны туман и изморозь.

Днем 20 октября в Алтайском крае пик тепла – от +8 до +13 градусов, а в южных районах края – максимальная температура может составить +19. Без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в четверг 21 октября в регионе ожидается от +10 до +15 градусов, по южным районам – до +20. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В пятницу 22 октября погода в Алтайском крае испортится. Ночью и в утренние часы от +2 до +7 градусов, по всей территории края возможны небольшие дожди. Днем в пятницу от +9 до +14 градусов, с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В целом же, как утверждают синоптики, явного похолодания в Алтайском крае в ближайшие дни не предвидится.

Утром 18 октября Бийск накрыл густой осенний туман

10:35, 18.10.2021 1511

Бийский рабочий