Бийск: Ветерок и жарко: до +33 градусов обещают синоптики Алтайскому краю 26 мая

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Над регионом занял место антициклон, который принес с собой жаркую ветреную погоду.

Как сообщают синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду 26 мая в крае будет жаркая солнечная погода – с температурой воздуха днем от +28 до +33 градусов, а местами по западу – и с аномальными до +38. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Кроме того, по сообщениям синоптиков, в регионе действует штормовое предупреждение: в крае в периоде с 25 по 17 мая местами в западных районах сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Сообщается, что и 27 мая Алтайский краю останется в теплом секторе, где будет сохраняться сухая, жаркая погода, но с порывами ветра.

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17:42, 25.05.2021 391

Бийский рабочий