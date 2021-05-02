Бийск: Ветер, дождь и до +10: какой будет погода в Алтайском крае на Пасху

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По Алтайскому краю перемещается холодный циклон с ветром и осадками.

В горах Алтая задержится фронтальная зона холодного фронта, а днем с севера-запада по территории Алтайского края пройдёт еще один холодный фронт, который принесёт арктический воздух. В горах и предгорьях края синоптики не исключают и снег.

А на Урале уже формируется антициклон, который постепенно будет распространяться на восток.

В пасхальное воскресенье, 2 мая, в Алтайском крае воздух в отдельных районах может прогреться до +13…+18 градусов, но в Барнауле и Бийске будет всего от +9 до +13 градусов тепла. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Пожилые люди говорят, что хорошей, тёплой погоды на Пасху почти никогда не бывает – обязательно, даже в самый погожий день может резко похолодать, пойдет дождь или снег.

Из погодных примет этого дня есть и такая, что если днем 2 мая хмуро и дождливо, то значит, июнь будет солнечным и сухим. Тепло 2 мая означает холодный конец месяца, а быстро бегущие по небу облака сулят ясную погоду.

Гидрометцентр: жителям Алтайского края на праздниках повезет с погодой

12:36, 01.05.2021 452

Бийский рабочий