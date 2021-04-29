Бийск: Весенние грозы ожидаются в Алтайском крае 29 апреля

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День будет дождливым, но теплым.

29 апреля, в четверг в Алтайском крае температура воздуха составит +14,+19 градусов, по югу местами воздух прогреется до +25 градусов, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Прогнозируют синоптики и весенние грозы. А в утренние часы местами регион окутает туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +7,+12 градусов. В отдельных районах продолжат идти небольшие, по югу и востоку местами умеренные дожди. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 29 апреля столбики термометров днем покажу +17,+20 градусов. День будет пасмурным, а к вечеру ожидается дождь. Ночью в Бийске — до +11,+14 градусов, ожидается дождь.

Бийский рабочий