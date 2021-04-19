Бийск: Весенний шторм: 19 апреля в Алтайском крае ожидается усиление ветра и снег

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Ночью и днем 19 апреля в регионе ожидаются порывы ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным синоптиков, в Алтайском крае сегодня ночью и утром 19 апреля ожидается усиление ветра до 22 м/с. На большей части территории края небольшие, по востоку, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах появление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица. Ожидается похолодание.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

— Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, обращайте внимание на предупреждения о непогоде.

Огромные хлопья: Бийск накрыл апрельский снегопад

12:31, 17.04.2021 3343

Бийский рабочий