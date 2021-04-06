Бийск: Весьма неустойчивый: алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле

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Со слов специалистов алтайского ЦГМС, апрель – месяц, когда на Алтае начинается настоящая весна.

По среднемноголетним датам в период с 30 марта по 7 апреля в крае наступает «метеорологическая весна» — происходит устойчивый переход среднесуточной температура воздуха через ноль градусов, рассказали синоптики Алтайского края.

В этом же месяцев жители Алтайского края могут услышать и первые грозы. Так, за последние 50 лет самая первая гроза была зафиксирована 10 апреля 2002 года, в 2019 году – 29 апреля.

Средняя месячная температура воздуха апреля — плюс 3,7 градусов. Однако, за все время наблюдения за погодой на Алтае, самыми жаркими были апрели в 1997, 2007 и 2020 годах. Самые холодные апрели зафиксированы в 1894 году (тогда среднемесячная температура была минус 3.2 градуса), в 1884 и 1891 годах. Абсолютный минимум (самая низкая температура воздуха за весь период наблюдения) был отмечен 1 и 6 апреля 1927 года – минус 28 градусов, абсолютный максимум 28 апреля 1997 года — плюс 32,3.

Как сообщили в ЦГМС, начавшийся месяц в Алтайском крае ожидается неустойчивым. В целом средняя месячная температура и месячное количество осадков прогнозируются около нормы.

После постепенного нарастания тепла до 5 апреля, достигнув максимума: днем +8…+13, местами в предгорьях до +18, в период с 6 по 8 апреля ожидается небольшое понижение температуры воздуха, сопровождающееся осадками в виде дождя и мокрого снега.

В дальнейшем тенденция на повышение продолжится. Во второй и третьей декадах апреля температуры будут колебаться ночью от +2…+7 градусов до –4…+1, днем +12…+17 градусов, местами до +22.

В целом средняя месячная температура и месячное количество осадков прогнозируются около нормы.

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15:45, 05.04.2021 557

Бийский рабочий