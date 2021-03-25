Бийск: Весенний рацион: как помочь организму после долгой сибирской зимы

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Уже скоро – апрель, но весна в Бийск запаздывает. И это затянувшееся межсезонье особенно удручает.

Подавленное настроение может быть не только признаком хандры. Вполне возможно, что типичный весенний авитаминоз. Если вкупе с ним идут ломкие ногти, заусенцы, бледная кожу, усталость, выпадение волос и тотальное недосыпание – не сомневайтесь: пора подзарядиться витаминами.

Многие давно взяли за правило подпитывать себя по весне фруктами, особенно налегая на цитрусовые. Именно в апельсинах, лимонах, мандаринах и грейпфрутах мы ищем спасение от нехватки витаминов. А, между прочим, закончиться эти поиски могут разве что аллергией. Разберемся почему.

Не только фрукты

Во-первых, наивно полагать, что в овощах и фруктах есть все необходимые витамины. На самом деле в них содержится достаточное количество только фолиевой кислоты, каротина и витамина С. А вот чтобы получить витамины группы В, нужно есть хлеб из муки грубого помола, отруби, орехи.

Выпил — и ушли

Во-вторых, если не знать, как и с чем принимать витамины, то пользы не будет даже от тех, что все-таки попали в ваш рацион. Например, если вы любитель кофе – знайте, что 2-3 чашечки этого бодрящего напитка в день приводят к тому, что витамин B1 – он же тиамин, в организме полностью разлагается. А ведь витамины группы В особенно нужны мужчинам.

Везут издалека

В-третьих, же те свежие фрукты, которые мы видим на прилавках, назвать свежими мы может с натяжкой. Ну, не растут под Томском апельсины! Конечно же, везут их к нам издалека, и чтобы они не пропали по дороге, срывают их еще совсем зелеными, не набравшими свою питательную силу. К тому же почти все овощи на продажу проходят специальную обработку, из которых покрытие воскоподобными веществами – самое понятное для потребителя.

Овощи и зелень, которую выращивают зимой, везут уже не из таких далеких стран. Но, как правило, это продукт тепличный, а значит не видевший настоящего солнца и выращенный с большим количеством удобрен.

К тому же хранятся такие овощи и фрукты на специальных базах при пониженной температуре, и хранятся долго, постепенно утрачивая свои полезные свойства.

Дороговато будет

В-четвертых, чтобы действительно пополнить силы своего организма, придется прикупить не только привычные яблочки, но и еще не всем знакомые авокадо, богатый полезными жирами, манго, в котором много токоферола – витамина Е. Для людей старшего возраста не лишним будет появление в рационе рукколы и сельдерея, богатых антиоксидантами.

Но тут возникает две проблемы: опять же — где взять их свежими, и второе – во сколько же выльются такие покупки для семейного бюджета? Скорее всего выгоднее будет купить готовые витаминные комплексы.

Бийский рабочий