Бийск: Весна идёт: где в Бийске и за его пределами отмечать Масленицу и провожать зиму

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Рассказываем, что, где и когда пройдет в Бийске и за его пределами в праздничные дни.

В воскресенье, 14 марта, по расписанию масленичного календаря, не только последний день Масленой недели, но и Прощённое воскресенье. Христиане должны попросить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых, обид и принять все меры к примирению с враждующими.

Просить прощения и объедаться блинами лучше в весёлой компании, которую вы наверняка встретите на одной из площадок, где будет проходить празднование Масленицы.

Все масленичные мероприятия пройдут в Бийске в воскресенье, 14 марта.

Масленица в Бийске

В этом году празднование Масленицы пройдёт 14 марта на бульваре Петра I. Народные гуляния начнутся в 12.00. В программе: выступление творческих коллективов города, развлекательная программа (анимационные зоны, конкурсы, игры, хороводы, огненное шоу с сожжением чучела), традиционное покорение масленичного столба и получение призов, праздничная торговля.

11.00 – Праздничная программа «Широкая Масленица» в поселке Молодежный.

12.00 – Городское гуляние «Масленица раздольная» в поселке Малоугренево.

12.00 –Уличное народное гуляние села Фоминское «Прощай, Масленица!» на площади у ДК.

12.00 – Игровая программа для жителей квартала АБ «Масленица пришла!» на площади у ДК «Родина».

13.00 – Народное гуляние «Широкая Масленица» у ДК БОЗ (ул. Социалистическая, 80). В программе: концертная программа, спортивные состязания, игры, выставка-продажа народных промыслов, солдатская каша и блины, сожжение чучела.

13.00 – Праздничная программа «Русская Масленица» в поселке Сорокино.

14.00 — Культурно-массовая развлекательная программа «Масленичный переполох» в КСЦ (ул. Льнокомбинат, 22).

14.00 — «Масленица ясная, самая прекрасная» народное гуляние на микрорайоне поселка Новый.

«Сибирская Масленица» в Новотырышкино

Здесь программа проводов зимы начнется на день раньше, чем везде – 13 марта с 12.00.

Площадка фестиваля

12.00 – 17.00 — Выставка конкурсных работ «Наша Масленица»

12.00 – 17.00 — «Масленичная почта» с партнером «Почта России»

12.00 – 17.00 — Работа анимационных точек, масленичной лавки и русской печи с Емелей и Щукой

12.00 – 17.00 — Фотозона «Царской псовой охоты»

17.30 — «Гори, гори ясно!». Традиционный обряд сжигания масленичных чучел

Ипподром

13.00 – 13.20 — «Гуляй, Масленица!» Торжественное открытие фестиваля, начало забегов на призы спонсоров

13.30 — Приз «Бочкари» для русских троек рысистых пород, 214 м

14.00 — Приз «Курорт Белокуриха», для лошадей орловской породы старшего возраста, 214 м

14.30 — Приз Золото Алтая, для лошадей рысистых пород старшего возраста, 2140 м

15.00 — Приз «Жигули барное» для русских троек орловской породы, 2140 м

15.10 — Забег русских псовых борзых на приз «Царская псовая охота»

15.30 — Приз «Великое Алтайское село» для рабочих лошадей в русской упряжи

16.00 — Приз «Санаторий Россия» для лошадей рысистых пород 4-х лет, 2140 м

16.30 — Приз «АСМ-Алтай» для лошадей орловской породы 4-х лет, 2140 м

17.00 — Приз «Сандуны» для рабочих троек

Сцена «У Столба»

14.00 – 15.00 — Конкурс гиревиков

15.00 — «Масленичный столб». Традиционное русское состязание для смелых, ловких и отчаянных

Сцена «У Озера»

12.00 – 13.00 — «У Озера». Музыка и песни, угощение блинами, регистрация гостей в масленичном реестре

14.30 – 16.00 — Фестиваль творческих коллективов «Масленичный разгуляй»

16.30 – 17.00 — Выступление ансамбля «Вечерка», г. Новосибирск

17.00 – 17.30 — Ансамбль государственной филармонии Алтайского края «Вечерки»

Масленица в Белокурихе и Сростках

14 марта в 11.00 – «Таёжная Масленица» в Белокурихе. На уединенном туркомплексе «Таежная заимка «Лесная сказка» в полдень разожгут костер и сыграют в «Гори-гори ясно», совершая обряд для защиты семьи. С 11 утра начнется масленичная программа. После праздника можно продлить удовольствия – погулять по живописной территории заимки, покататься на лыжах, коньках или финских санках, заказать баньку, угоститься блюдами из фермерских продуктов. Вход на Масленицу бесплатный для любого количества гостей. Где: курорт Белокуриха, Таежная дорога, 9-ый км.

14 марта в 12.00 – Масленица в центре ездового спорта «Звезда Катуни». В программе: квест-догтрекинг «Широкая Масленица», катания на собачьей упряжке и лошадях, музыкальные сюрпризы, чай из самовара с блинами, медом и вареньем. Где: село Сростки, ул. Зеленый клин, 38.

Масленичные рубли смогут заработать гости «Сибирской Масленицы»

10:44, 07.03.2021 427

Бийский рабочий