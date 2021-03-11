Бийск: Вешние воды: специалисты дают неблагоприятный сценарий паводка на Алтае

2

В Бийске в зону подтопления попадут 1200 жилых домов.

Гидрологи говорят, что на улицах городов и сел вешних вод в этом году будет гораздо больше, чем в другие – спасатели в регионе уже готовятся противостоять стихии.

Ожидается, что первая волна паводка может стать серьезным испытанием.

— Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов. И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны, — рассказала корреспондентам «Вести-Алтай» Светлана Самойлова, научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН.

В Бийске готовятся разводить понтонный мост. Коммунальный мост в этом году будут защищать бурением льда выше по течению Бии, чтобы льдом не раздавило балки. В зону подтопления включили 1200 домов в Заречье, на улицах Граничной, Речной, Фоминской, в районе Сорокино. Впервые район Зеленый клин в Бийске исключили из зоны подтопления – из-за построенной там дамбы.

В 2020 году запасы снега в Алтайском крае были максимальными за всю историю метеонаблюдений, то есть, с 1836 года.

Максимальные снегозапасы наблюдаются в предгорной и низкогорной части Алтайского края. Здесь у нас формируются стоки таких крупных притоков, как Алей, Чарыш, Ануй, Песчаная, Чумыш, отчасти Бия с Катунью.

Существенное отличие от 2020 года – морозы до выпадения снега успели проморозить почву и теперь земля не сможет впитать всю талую воду.

Пережить паводок: рисков большой воды в этом году в Алтайском крае слишком много

09:46, 03.03.2021 5565

Бийский рабочий