Бийск: Верховный суд постановил не прощать тех, кто не носит маски

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В регионах продолжают действовать требования носить маски в местах массового пребывания, однако по факту исполняются они не всегда

Свою позицию по масочному режиму в очередной раз выразил Верховный Суд РФ,

Так, отказ от ношения маски в общественном месте не может расцениваться как малозначительное правонарушение.

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Прецедентом стало дело жителя Якутии. На мужчину был составлен протокол за то, что «в нарушение норм, тот находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещении объекта торговли — магазина». Данный факт и не оспаривался. Однако мужчина просил освободить его от наказания.

Действительно, как поясняют эксперты «Российской газете», закон позволяет освобождать человека от ответственности в тех случаях, когда проступок является малозначительным, не причиняющим вреда обществу.

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Однако Верховный суд страны подчеркнул: отсутствие маски во время посещения магазина — не тот случай, когда надо прощать.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела, судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «О малозначительности преступления и освобождении от наказания», — говорится в постановлении суда.

Правда, на практике суды могут иногда ограничиться предупреждением, что тоже является наказанием.

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Бийский рабочий