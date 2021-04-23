Бийск: Вербное воскресенье в 2021 году: что можно и нельзя делать 25 апреля

0

Вербное воскресенье — важнейший христианский праздник, отмечаемый всеми православными каждый год.

В этот день наши предки проводили особые обряды, привлекая к себе благополучие и безбедную жизнь. Некоторые народные приметы и ритуалы сохранились и дошли до нас в неизменном виде.

Празднование Вербного воскресенья привязано к празднику Светлой Пасхи: в этот день сломанные веточки вербы выступают символом пальмовых ветвей при входе Господа в Иерусалим. По традиции люди в этот день ломают вербу и освящают ветви в храме: считается, что букет освященного растения способен уберечь дом от пожара, а его жителей — от зла и колдовства.

Что обязательно нужно сделать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье священники призывают православный люд посвятить время молитвам, размышлению над своими поступками, общению с близкими и родственниками. Во время праздника продолжается Великий пост, поэтому стоит воздержаться от увеселительных мероприятий.

В этот день также разрешается послабление в приеме пищи. Впереди христиан ожидает Страстная неделя, самая строгая, поэтому в праздничное воскресенье разрешается употреблять в пищу рыбу.

Многовековая традиция, которой пользуются и сейчас, дает возможность заручиться поддержкой Высших сил и обрести благополучие и достаток на весь год. Для этого необходимо испечь постные хлебцы на каждого члена семьи, а в один положить монету. Тот, кому достанется эта начинка, обретет счастье и удачу.

В день Вербного воскресенья женщины, мечтающие о рождении ребенка, проглатывали несколько почек вербы в надежде в скором времени забеременеть и выносить здоровое дитя.

Прошлогодние ветви вербы подвергались сжиганию. В них скапливалась негативная энергия, которую освященные веточки собирали в течение года. Такой ритуал способствовал и очищению дома от остатков негатива, ведь в костер можно положить не только дрова, но и вещи, вышедшие из обихода.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот день нежелательно выполнять работу по дому.

Не рекомендуется шить, вязать, вышивать.

Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать в огороде.

В этот праздник нельзя ссориться, нецензурно выражаться, желать зла, думать о плохом.

Нельзя отказывать людям в просьбах.

Нельзя предаваться шумным развлечениям, посещать увеселительные заведения, употреблять алкоголь.

Нельзя есть мясо, яйца, молоко – продолжается Великий пост. 25 апреля позволена рыба, а также небольшое количество вина.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Издавна люди в этот день примечали погодные явления и по ним судили о том, как пройдет весь следующий год. Самые верные из них в неизменном виде дошли до наших дней.

Если к Вербному воскресенью растаял снег на крышах — май будет теплым и солнечным.

Хочешь здоровья на весь год — постучи по телу вербовым букетом.

Съесть освященную почку вербы — на удачу в делах.

Птиц накормить в Вербное воскресенье — к богатству.

Посадить новый цветок утром Вербного воскресенья — деньги в дом привлечь.

Вербу в волосы вплести — избавиться от головных болей.

Нечетное число веточек вербы сломать — к здоровью, а четное — к беде.

Дождь в этот день — к промозглому лету, а солнце — к сухому и жаркому.

Накормить приблудную собаку — счастье в дом приманить.

Спрятать вербу над входной дверью — защитить дом от грозы и бед.

Выбросить сорванные веточки вербы — позвать к себе неудачу. Оставшуюся с прошлого года вербу нужно сжечь или пустить в проточную воду.

Если птицы поют на рассвете в Вербное воскресенье — год будет удачным.

Найти на дороге брошенную вербу и взять ее в руки — к болезням.

Когда в 2021 году будет Вербное воскресенье

19:58, 11.04.2021 3586

Бийский рабочий