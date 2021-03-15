Бийск: Великий пост в 2021 году: что можно и что нельзя делать в это время

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Великий пост — самый длительный и строгий в православном календаре. В этом году он продлится с 15 марта до 1 мая.

Великий пост — это время подготовки к Светлому Христову Воскресению — главному празднику православных. Из всех постов Великий пост является центральным и самым значимым. Приходится он на март-апрель и длится 40 дней (7 недель).

Каждый пост представляет собой особое время, когда не стоит идти на компромисс со своими слабостями и пороками. У каждого человека есть тайные греховные желания, но праведен не тот, кто лишен этого, а тот, кто умеет с этим жить.

Великий пост — это не просто 40 дней без мяса и молока. Это настоящий подарок нам от Господа Бога, ведь в эти дни мы становимся ближе к Христу и пониманию того, через что ему пришлось пройти ради очищения наших душ. Это не просто 40 дней воздержания — это время, необходимое для того, чтобы стать лучше.

Смысл поста — в становлении человека как личности духовной. Это не плохое время, ведь Иисус Христос уже пережил всё это. Это время для обучения, для проверки себя на прочность.

Что можно и что нельзя делать во время Великого поста

Конечно, есть свои запреты на время поста, от которых не уйти, которые не выбрать. В период воздержания нельзя:

смотреть увеселительные передачи по телевидению, веселые фильмы;

есть животную пищу;

совершать плохие поступки, грешить. Конечно, от греха никуда не уйти, но нельзя делать то, что вы можете предвидеть и контролировать в себе;

венчаться. Венчание запрещено в пост по правилам церкви;

злиться. Негативные эмоции лучше трансформировать во что-то иное: спорт, работу;

предаваться унынию. Это страшный грех, один из смертных грехов, которому не придают значения многие люди.

Что можно и нужно делать в пост:

посещать храм;

молиться;

хотя бы раз принять таинство причащения;

помогать близким во всем.

Это время единения семьи. В такие периоды проще простого объединить усилия, чтобы стать сильнее вместе. Помогайте друг другу решать эмоциональные и духовные проблемы, чтобы стать крепче как семья. Если у вас будут просить помощи другие люди, то и им не стоит отказывать, если есть время помочь.

Великий пост в 2021 году: когда он начинается и когда заканчивается

07:04, 11.03.2021 673

Бийский рабочий