Бийск: Великий понедельник: что можно и нельзя делать 26 апреля

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Великий понедельник – народно-христианский праздник. Он отмечается в последний понедельник перед Пасхой.

Великий понедельник начинает Страстную неделю, которая посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни.

В этот день христианская Церковь вспоминает Иосифа Прекрасного — ветхозаветного патриарха. Данный человек благодаря своим страданиям, которые он испытал, будучи проданным собственными братьями в Египет, стал своеобразным прообразом будущих страданий Иисуса Христа.

В Великий понедельник в храмах проходят богослужения. Они начинаются с Утрени. Она соединяется с Часами, во время которых читается Евангелие. Затем начинается Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. Вечером совершается Великое Повечерие.

В народе в этот день люди начинают готовиться к Пасхе. Они проводят генеральную уборку в доме: избавляются от хлама, чинят, красят.

Великий понедельник приходится на Великий пост. По календарю православных постов, в этот день разрешается пить воду и кушать хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед. По негласному правилу, некоторые верующие воздерживаются от пищи в Великий понедельник.

По церковным правилам, в этот праздник запрещается ссориться, сквернословить, думать о плохом. Нельзя петь и танцевать.

Бийский рабочий