Бийск: Ведра, чайники и шины: на единственном в Бийске озере провели субботник

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Субботник у озера Ковалевского в Бийске объединил волонтеров, юных экологов, общественников и коммунальщиков.

На Ковалевку, как в народе называют единственное в городской черте озеро, бийчане приезжают из поколения в поколение. Но, увы, сознательно к отдыху на природе подходят не все. По берегам — кострища, под кустами — пластиковые бутылки, фантики, упаковки, смятые сигаретные пачки.

На этой неделе тут провели масштабную «уборку».

Первыми на приглашение выйти на субботник откликнулись ребята из детского эколого-туристического центра – он всего в десяти минутах ходьбы от озера. Ребята как раз сейчас участвуют в проекте «Зеленый город», по которому очищают от мусора берега водоемов, так что желающих прийти на Ковалевское озеро оказалось даже больше, чем планировалось.

— Нас пришло больше сорока человек, — говорит Марина Носкова, педагог-организатор ДЭТЦ. — Только по дороге сюда к нам присоединилось еще десять. Ребята узнали о субботнике друг от друга, раскидали друг другу сообщение по соцсетям. Вот многие и захотели прийти.

Без дела не остался никто: перчатки и мешки для мусора достались всем. Те, кто постарше, взялись за грабли и лопаты.

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Водолазы на дне ищут вовсе не клады – достают в основном рухлядь, которая неизвестно сколько лежала под толщей воды. Лодки, в которые они складывают такие «находки», причаливают к берегу, чтобы выгрузить мусор: автомобильные шины, прохудившиеся ведра и чайники, старые доски с гвоздями, бутылки, железяки.

Учитывая, что озеро – неглубокое, если не убирать все это со дна, пораниться тут может и ребенок. По берегам помимо простого бытового мусора находят и опасный. Прямо у кромки воды из-под земли торчит лист проржавевшего железа. Не заметь его вовремя – и добро пожаловать на прививку от столбняка. «Выкорчевывать» его пришлось в четыре руки и две лопаты.

— Сюда приезжает много семей с детьми, — говорит Галина Калачикова, местная жительница. — У нас тут тихо, спокойно, вода теплая и неглубоко. Да и само озеро в городе. Сюда поколениями приходят: когда-то бабушки с дедушками проходили, сегодня – внуки. Мы вот с внучкой тоже тут купаемся.

Но чтобы отдых тут был не только приятным, но и безопасным, только убрать мусор – мало. По берегам озера сильно разросся кустарник и трава. Депутат АКЗС Андрей Абрамов и депутат гордумы Дмитрий Тяглов организовали приезд на субботник спецтехники: косилок и специальной установки, которая тут же, на месте, дробит старые высохшие ветки и валежник. Высокую траву вдоль берегов выкосили, а, значит, и комаров тут станет меньше.

— Озеро большое, по размеру – как с хороший парк. Чтобы провести субботник в таком месте надо было приложить силы совместно, — говорит Андрей Абрамов. — Радует, что люди активно откликнулись на наш призыв выйти с нами на субботник. А чтобы хорошо, комфортно работалось, мы организовали тут полевую кухню, чтобы можно было перекусить – и дальше.

В итоге работы у озера закончились только вечером. Мусора оказалось столько, что от кого-то из участников прозвучало предложение составить из него «скульптуру», чтобы отдыхающие видели, что бывает, если после пикника не прибраться. Такое радикальной предложение высказали, конечно, в шутку, но не будет лишним еще раз напомнить: пакет для мусора много места не занимает. Отдохнули сами – дайте приятно отдохнуть и другим, уберите за собой.

Бийский рабочий