Бийск: Вечером 9 декабря военные перекроют участок Чуйского тракта
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Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта
9 декабря, в четверг с 21 часа 40 минут до 22 часов 50 минут будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге:
- «граница Косихинского и Первомайского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Косиха».
Уточняется, что это необходимо в связи с плановым движением военных колонн.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и заранее планировать свои поездки, чтобы не оказаться в трудной ситуации.
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06:05, 08.12.2021 656