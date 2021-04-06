Бийск: Вечером 5 апреля военные перекроют трассу Бийск — Барнаул

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По трассе пройдут военные колонны.

5 апреля в Алтайском крае перекроют движение на федеральной трассе. Причиной временных неудобств станет движение военных колонн.

Движение будет закрыто на следующих участках с 19:30 до 22:30:

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;

Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром Лесной. Источник: https://katun24.ru/news/641433

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Бийский рабочий