Бийск: Вечером 5 апреля военные перекроют трассу Бийск — Барнаул

Бийск: Вечером 5 апреля военные перекроют трассу Бийск — Барнаул06.04.2021
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По трассе пройдут военные колонны.
5 апреля в Алтайском крае перекроют движение на федеральной трассе. Причиной временных неудобств станет движение военных колонн.
Движение будет закрыто на следующих участках с 19:30 до 22:30:
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – Бобровка;
- Баюновские Ключи – Чуйский тракт – подъезд к Фирсово – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром Лесной. Источник: https://katun24.ru/news/641433
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.