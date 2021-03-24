Бийск: Вдоль Чуйского тракта наставили старые фонарные столбы, выдав их за новые

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В Алтайском крае оперативниками ФСБ задержан директор крупной строительной компании.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что при модернизации федеральной трассы — Чуйском тракте — было похищено более 10 млн руб. И это только предварительная сумма. Ущерб может быть еще больше.

— В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый при исполнении государственного контракта, заключенного с ФКУ Упрдор «Алтай» в рамках программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы», для устройства искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 Чуйский тракт приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству, — рассказывает Александра Яскожук, сотрудник пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю.

По одной из версий, установленные фонарные столбы были изготовлены кустарным способом. В основе были старые металлические трубы. Конструкции не отвечали заявленным требованиям проектно-сметной документации и могут представлять серьезную опасность.

Несмотря на это работы были приняты заказчиком, и строительная фирма за их выполнение получила более 10 млн руб.

На днях руководитель компании был задержан сотрудниками управления федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. Директору избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.

Бийский рабочий