Бийск: ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и пенсионный возраст

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Также россияне выступили за ужесточение наказания за взяточничество и сокращение налогов, это показал новый опрос ВЦИОМ.

Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, вернуть смертную казнь, уменьшить налоги и ужесточить наказание за коррупцию, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, россиян попросили представить себя в роли советника президента. Участники исследования заявили, что из всей действующих законов отменили бы пенсионную реформу (14%). Еще 6% респондентов хотели бы уменьшить налоги, а 3% не против вернуть предыдущую версию Конституции. Кроме того, 2% жителей высказались за отмену моратория на смертную казнь. При этом 53% назвали другие изменения, а 63% затруднились дать ответ.

На вопрос, какие законы стоило бы ввести, опрошенные назвали ужесточение наказания за взяточничество (7%), законы, направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.

На каждый из вопросов респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа. Опрос был проведен 12 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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16:14, 21.02.2021 647

Бийский рабочий