Бийск: Вблизи села Солонешного браконьеры отстрелили трех сибирских косуль

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Четверо мужчин задержали за незаконный отстрел животных.

В охотничьих угодьях в 7 км от села Солонешное за незаконный отстрел трёх сибирских косуль задержаны четверо местных жителей, сообщает МВД Медиа. Мужчин задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержкой ОМОН Росгвардии.

При проведении осмотра места происшествия у браконьеров были обнаружены и изъяты: три туши косули со следами отстрела, два ружья, патроны, четыре ножа, четыре рации, два фонаря и другое. У одного из подозреваемых в ходе обыска жилища в холодильнике обнаружено мясо дикого животного. В настоящий момент проводится его экспертиза.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

В рамках предварительного следствия установлено, что задержанные мужчины, не имея лицензии на отстрел диких животных, в период с июня 2020 по март 2021 года осуществляли незаконную охоту на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов.

Всего ими незаконно добыто более 20 диких животных. Сумма ущерба от их действий составляет, по предварительной информации, почти один миллион рублей.

Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

С земли и воздуха следят в крае за нарушителями охотничьего законодательства

15:35, 17.02.2020 849

Бийский рабочий