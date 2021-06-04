ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Бийск: Василиск: что можно и нельзя делать 4 июня

Горняк22
10 часов Ago

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Народный праздник Василиск отмечается 4 июня.

По народному поверью, в этот день вылупляется из петушиного яйца огненный царь-змей Василиск. Начинается русалочья неделя.

 Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи, иногда его изображали в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими. Говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом.

4 июня старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. Поэтому день посвящали хлопотам по дому.

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок не тонул — это предвещало счастье.

В этот день обязательно ходили слушать пение соловья, считали, что «Хорошее утро с песен птиц начинается». После уже спешили по своим делам. 

Народные приметы на 4 июня:

  • Сильная роса утром – будет богатый урожай.
  • Если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет.
  • В этот день примечали какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.
  • Если 4 июня посеять рожь, василек ее забьет.
  • Если в этот день появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
  • По пению соловья на рассвете судят о погоде – если оно радостное, значит, будет тепло.

Бийский рабочий

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