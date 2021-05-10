Бийск: Вас, Штирлиц, я попрошу остаться: какие фильмы о войне любят россияне
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Интерес россиян к фильмам о войне традиционно возрастает в преддверии Дня Победы.
В 2020 году самым просматриваемым фильмом о войне стала киноэпопея Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в которой рассказывается о секретной операции советского разведчика Штирлица в Германии.
Отважный разведчик, бескомпромиссно преданный делу, мгновенно обаял всю страну. При премьерном показе «Семнадцати мгновений весны» улицы городов вымирали, а на следующий день подростки в школе обсуждали, раскроет его «папаша Мюллер» или все-таки нет.
Юлиан Семенов, автор цикла романов, придумал беспроигрышный литературный ход. История разведчика Всеволода Владимирова (это и есть настоящее имя Штирлица, псевдоним Максим Исаев он получает в первом романе — «Бриллианты для диктатуры пролетариата») соотносилась с историей страны. Максим Исаев, конечно же, был мил советскому человеку: находясь среди врагов, он говорил одно, делал другое, думал третье, а подразумевал четвертое. И до сих пор экранный образ советского разведчика остается любимым у зрителей.
Сетевой кинотеатр Megogo опубликовал список из десяти кинокартин о войне, которые чаще всего смотрят россияне.
В десятку самых популярных фильмов о войне попали:
- «Семнадцать мгновений весны» (сериал 1973 года);
- «Ржев» (2019 год);
- «Они сражались за Родину» (1975 год);
- «Белый тигр» (2012 год);
- «Битва за Севастополь» (2015 год);
- «Щит и меч» (сериал 1968 года);
- «Батальоны просят огня» (1985 год);
- «А зори здесь тихие» (1972 год);
- «Завтра была война» (1987 год);
- «Звезда» (2002 год).
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
18:30, 09.05.2020 3302