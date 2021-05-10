Бийск: Вас, Штирлиц, я попрошу остаться: какие фильмы о войне любят россияне

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Интерес россиян к фильмам о войне традиционно возрастает в преддверии Дня Победы.

В 2020 году самым просматриваемым фильмом о войне стала киноэпопея Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в которой рассказывается о секретной операции советского разведчика Штирлица в Германии.

Отважный разведчик, бескомпромиссно преданный делу, мгновенно обаял всю страну. При премьерном показе «Семнадцати мгновений весны» улицы городов вымирали, а на следующий день подростки в школе обсуждали, раскроет его «папаша Мюллер» или все-таки нет.

Юлиан Семенов, автор цикла романов, придумал беспроигрышный литературный ход. История разведчика Всеволода Владимирова (это и есть настоящее имя Штирлица, псевдоним Максим Исаев он получает в первом романе — «Бриллианты для диктатуры пролетариата») соотносилась с историей страны. Максим Исаев, конечно же, был мил советскому человеку: находясь среди врагов, он говорил одно, делал другое, думал третье, а подразумевал четвертое. И до сих пор экранный образ советского разведчика остается любимым у зрителей.

Сетевой кинотеатр Megogo опубликовал список из десяти кинокартин о войне, которые чаще всего смотрят россияне.

В десятку самых популярных фильмов о войне попали:

«Семнадцать мгновений весны» (сериал 1973 года);

«Ржев» (2019 год);

«Они сражались за Родину» (1975 год);

«Белый тигр» (2012 год);

«Битва за Севастополь» (2015 год);

«Щит и меч» (сериал 1968 года);

«Батальоны просят огня» (1985 год);

«А зори здесь тихие» (1972 год);

«Завтра была война» (1987 год);

«Звезда» (2002 год).

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

18:30, 09.05.2020 3302

Бийский рабочий