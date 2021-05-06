ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Бийск: Вандалы ободрали табличку, подготовленную к акции «Сад памяти» в Бийске

Горняк22
5 часов Ago

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6 мая в заречной части Бийска состоится акция «Сад памяти».

Однако, подготовленная для этой акции табличка о том, что здесь будет заложен памятный сад, уже пострадала.

Пресс-центр администрации Бийска опубликовал в соцсетях это фото и прокомментировал:

— Вчера разместили табличку на камне в Заречье. Там, где будем садить деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Буквально через полтора часа табличка была…. Впрочем, смотрите сами. Ну нельзя же так!

Вандалы ободрали табличку, подготовленную к акции «Сад памяти» в Бийске 1

Правда, бийчане сразу же ответили представителям администрации, что из таких «ненадежных» материалов памятные таблички не делают, тем более, в Бийске, здесь надо антивандальную сразу ставить.

— Мы, конечно, можем и металлические сделать, но, если люди хотят что-то испортить, они это сделают. И металл не поможет, — ответили в администрации.

Бийчане же считают, что, скорее всего, это дело рук детей и подростков, которые играют в этом парке постоянно.

Добавим, что акция должна пройти в Бийске завтра, 6 мая, в 12.00. Место закладки сада – у Покровского храма на улице Андреевской.

«Сад памяти» — международная акция. Ее участники хотят высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Но самое главное, как считают многие, это не высадка деревьев в память о погибших, а дальнейшая судьба этих растений – как правило, после того, как деревья высадят «к дате» и все участники с ними сфотографируются, о саженцах забывают, а им необходим уход – хотя бы постоянный полив. Обеспечат ли в Бийске в Заречье надлежащий уход высаженным деревьям – покажет время.

Вандалы ободрали табличку, подготовленную к акции «Сад памяти» в Бийске 2

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15:12, 09.04.2021 1604

 

Бийский рабочий

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