Бийск: Вандалы ободрали табличку, подготовленную к акции «Сад памяти» в Бийске

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6 мая в заречной части Бийска состоится акция «Сад памяти».

Однако, подготовленная для этой акции табличка о том, что здесь будет заложен памятный сад, уже пострадала.

Пресс-центр администрации Бийска опубликовал в соцсетях это фото и прокомментировал:

— Вчера разместили табличку на камне в Заречье. Там, где будем садить деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Буквально через полтора часа табличка была…. Впрочем, смотрите сами. Ну нельзя же так!

Правда, бийчане сразу же ответили представителям администрации, что из таких «ненадежных» материалов памятные таблички не делают, тем более, в Бийске, здесь надо антивандальную сразу ставить.

— Мы, конечно, можем и металлические сделать, но, если люди хотят что-то испортить, они это сделают. И металл не поможет, — ответили в администрации.

Бийчане же считают, что, скорее всего, это дело рук детей и подростков, которые играют в этом парке постоянно.

Добавим, что акция должна пройти в Бийске завтра, 6 мая, в 12.00. Место закладки сада – у Покровского храма на улице Андреевской.

«Сад памяти» — международная акция. Ее участники хотят высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Но самое главное, как считают многие, это не высадка деревьев в память о погибших, а дальнейшая судьба этих растений – как правило, после того, как деревья высадят «к дате» и все участники с ними сфотографируются, о саженцах забывают, а им необходим уход – хотя бы постоянный полив. Обеспечат ли в Бийске в Заречье надлежащий уход высаженным деревьям – покажет время.

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15:12, 09.04.2021 1604

Бийский рабочий