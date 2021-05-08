Бийск: Вандалы разгромили захоронения на старом кладбище Бийска

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Неизвестные повредили надгробия семьи Копыловых, построивших бийский Драмтеатр.

Ровно десять лет назад на Вознесенском кладбище Бийска открылся мемориальный комплекс на месте захоронения благотворителей Антона и Павла Копыловых. В частности, на их средства построили здание Народного дома, в котором сегодня расположен драматический театр. Изначально на могилах меценатов стояли мраморные надгробья, но в советский период их разрушили.

В 1996 году захоронения меценатов обнаружили под слоем мусора. В 2011 году по инициативе Бийского драматического театра, городского отделения Демидовского фонда и общества «Память» был создан мемориальный комплекс: памятники привели в порядок, поставили изгородь и установили православный крест.

А на днях все это разрушили неизвестные. По предварительным данным с кладбища ничего не пропало: крест и памятники просто лежат на земле. От рук вандалов пострадали пять могил. Все они находятся рядом.

Не исключено, что к этому причастны подростки, которые ради забавы разгромили захоронения.

Хулиганов уже разыскивают сотрудники полиции. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Народный дом: клуб, прачечная, борьба с пьянством

08:10, 11.10.2019 4894

Бийский рабочий