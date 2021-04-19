Бийск: Вампиры в пионерлагере: премьера сериала «Пищеблок» состоится в мае

0

Сценарий мистического сериала написан по одноименному роману российского писателя Алексея Иванова.

Сериал «Пищеблок» по роману российского писателя Алексея Иванова о вампирах в пионерском лагере выйдет на КиноПоиск HD 19 мая. Продюсировала сериал компания «Среда». Режиссером стал постановщик десятка триллеров Святослав Подгаевский, оператор — Николай Богачев («Метод-2», «Псих»). В главных ролях: Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Аванпост»), Илья Коробко («Молодежка»), Яна Гладких («Доктор Лиза») и другие.

Роман «Пищеблок» Алексея Иванова, автора книг «Географ глобус пропил», «Ненастье» и других, вышел в 2018 году. События произведения развиваются в небольшом пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги, где в разгар Олимпиады 1980 года прячется группировка вампиров. В пионерском лагере начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется — начинают происходить необъяснимые мистические события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.

— Меня привлекла сама идея — человек против системы. «Пищеблок» — это о людях, о личностях, — поделилась актриса Ангелина Стречина.

— Маленький ребенок острее ощущает несправедливость и несвободу, поэтому первым ощущает необходимость борьбы, — отметил писатель Алексей Иванов.

Адаптацией сценария занимался Александр Талал, который ранее работал над фильмами «Дневной дозор» и «Черная молния». Роли исполнят Петр Натаров, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров, Ирина Пегова и другие артисты.

О чем сериал «Конец невинности», стартовавший на Первом канале

19:56, 10.04.2021 877

Бийский рабочий