Бийск: Валенки с баранками: в Алтайском крае студенты из Нигерии отметили Масленицу

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В преддверии главного дня Масленицы иностранные студенты АГМУ провели фотосессию в русских народных костюмах.

На факультете иностранных студентов АГМУ продолжаются праздничные мероприятия, посвященные широкой Масленице, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты из Нигерии, Индии, Египта провели блиц-фотосессию в русских народных костюмах. Все обучающиеся были в полном восторге от народных костюмов и угощений.

Будущие медики рассказали, что русская народная одежда, такая, как валенки и полушубки и вправду теплая и удобная, а масленичные угощения не могут оставить равнодушными никого.

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07:39, 13.03.2021 1473

Бийский рабочий