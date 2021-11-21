Бийск: Вакцина «не любит» шоколад и копчености. Коротко о COVID на 21 ноября
0
Перед ревакцинацией необходимо питаться белковыми продуктами
- В стране выявили 37 120 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных превысило 9,2 млн, выздоровели 7,9 млн человек. Умерли свыше 262 тыс. За последние сутки от коронавируса скончались 1254 человека, ровно такое же число умерших оперштаб называл и накануне.
- НИЦ Гамалеи: допуск зарубежных вакцин против новой коронавирусной инфекции на территорию России возможен, в частности, потому что комбинации различных вакцинных препаратов могут давать хорошие результаты по защите от ковида.
- НИЦ Гамалеи: волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать. Если тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.
- Россия сможет в следующем году произвести 2 миллиарда доз отечественных вакцин от коронавируса, это позволяют мощности внутри страны, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью поддерживает идею о лишении дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Врачи-антипрививочники «губят людей», а диплом они используют неправомерно, заявил Гинцбург.
- Эксперты дали советы, что можно и нельзя делать перед ревакцинацией. В частности, перед третьей прививкой следует питаться белковыми продуктами, необходимыми для выработки специфических антител, а от шоколада или копченостей лучше отказаться.
- С 1 декабря Израиль должен открыть въезд россиянам, привитым «Спутником V». Вакцинированных этим препаратом туристов из России пускают более 15 стран.