Бийск: Вакцинироваться советуют раз в полгода: коротко о ситуации с COVID на 15 ноября
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Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 «Спутником Лайт» раз в полгода
- Ревакцинироваться «Спутником Лайт» в условиях распространения штамма коронавируса дельта нужно раз в полгода, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, он сказал: «Очень критично».
- За прошедшие сутки в стране выявили 38 823 заболевших.
- За сутки в России умерли 1219 человек с COVID-19.
- Австрия ввела локдаун для непривитых от COVID-19. Власти ввели локдаун, чтобы увеличить «позорно низкий» уровень вакцинации от коронавируса. Он будет действовать десять дней и затронет около 2 млн жителей страны, сообщает РБК.
- В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщает РИА Новости. Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса.
- Кемеровская область отложила ввод QR-кодов и необходимость предъявления ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января, сообщает ТАСС. Введение ограничительных мер для туротрасли отложили, так как она «только-только встает на ноги». Накануне состоялось открытие сезона на горнолыжном курорте в Шерегеше.
Суточное число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
14:02, 14.11.2021 1110