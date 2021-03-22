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Алтайский край

Бийск: Вакцинация от коронвируса в Алтайском крае снова возобновлена

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Минздрав региона сообщает, что в край поступило более 85 тысяч комплексов вакцины препарата «Гам-Ковид-Вак».

В Алтайский край поступило более 85 тыс. комплектов вакцины.

В прививочной кампании участвуют 83 медицинских организации, при этом в крупных районах одновременно работают 2-3 площадки в разных населённых пунктах. Для вакцинации пациентов из отдаленных населенных пунктов также задействованы 9 мобильных ФАПов.

На утро 21 марта привиты уже 77 403 человека, из них полностью привиты (получили две прививки) 50 696 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Каждого желающего привиться осмотрит врач – противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.

Вакцинация от коронвируса в Алтайском крае снова возобновлена 1

Стоп, прививка: в Бийске закончилась вакцина против коронавируса

12:10, 17.03.2021 1912

 

Бийский рабочий

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