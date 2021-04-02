Бийск: Важнее, чем кажется: в Бийск прибыл мобильный комплекс переливания крови

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Уже в третий раз Бийск становится участником проекта «Стань донором. Спаси жизнь», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Уже в третий раз Бийск становится участником проекта «Стань донором. Спаси жизнь», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Передвижной мобильный комплекс на колесах и в этот раз готов принять тех, кто желает сделать доброе дело.

15 минут на пользу людям

Проектом «Стань донором» занимается большая команда обученных волонтеров и медиков. В среднем, в день на мобильном объекте требуется порядка 15 волонтеров – этого достаточно, чтобы наладить весь процесс, однако если желающих помочь больше – прием доноров проходит только веселее и атмосфернее, считают организаторы. Часть волонтеров работает внутри трейлера: они помогают медицинскому персоналу.

Например, обрабатывают спиртом и перебинтовывают руки, помогают донорам одеться-раздеться, а сдавшим кровь разобраться со всеми необходимыми документами.

– Акция проводится почти десять лет, и география поездки – только расширяется. Так, 6-7 апреля мы поедем в Рубцовск, 13 апреля нас впервые примут в Камне-на-Оби, а с 19 по 23 апреля все завершится в Барнауле. В Бийске нам очень хорошо помогают ребята-волонтеры из Бийского технологического института. Явка здесь очень хорошая, выстроились очереди. Сегодня и завтра (1-2 апреля) мы приглашаем жителей Бийска с 8:30 утра до 12:00 сдать кровь в мобильном комплексе переливания крови здесь, на площади у ТРЦ «Ривьера». Также обязательно ждем всех доноров после акции, через два месяца, в Бийском филиале по ул. Мартьянова, 44, — говорит Татьяна Мартынова, менеджер по пропаганде донорства крови.

Полноценно заняты в процессе и волонтеры на улице: ребята заполняют необходимые анкеты, раздают листовки, помогают донорам подняться и спуститься с трейлера. Кстати, внутри передвижного комплекса очень уютно и чисто: есть пять кушеток на разные руки (правую или левую, кому как удобнее). В среднем, кровоотдача занимает около 15 минут, и как раз сюда волонтеры уже не заходят, это зона работы медиков из филиала Центра крови в Бийске.

– Мы всегда говорим, что донорство – это вещь, которая доступна любому здоровому человеку, — рассказывает Анастасия Ермакова, председатель первичной организации студентов АлтГТУ и один из постоянных организаторов данной акции. — Но при этом, человек должен быть дееспособным гражданином старше 18 лет, весить больше 50 кг, и у него не должно быть противопоказаний. Есть временные, такие как: переболел ОРВИ, поставил прививку, выпил алкоголь, сделал татуировку и другие. Есть постоянные, абсолютные, которые существуют для того, чтобы не навредить донору. Ознакомиться со всеми тонкостями можно как в одноименной группе акции, так и на едином сайте службы крови. Нам можно написать, уточнить, позвонить – прежде, чем решиться на сдачу.

Бонусы за сдачу крови

Помимо радости от того, что вы сделали хорошее дело, доноры получают и некоторые приятные преимущества:

­– По ФЗ донорам положена справка на один день отдыха. Ее можно использовать и в день сдачи, а можно в течение года приплюсовать к отпуску. Еще один приятный бонус – 5% от прожиточного минимума, компенсация на питание, для того, чтобы восстановить свои силы, — поясняет Анастасия Ермакова. — В этом году нас поддержал Фонд президентских грантов, поэтому всем успешно сдавшим кровь мы также дарим сувенирную продукцию с символикой акции: значки, брелки, браслеты, календари.

Кстати, изначально акция была рассчитана только на молодежь, студентов, обучающуюся молодежь, однако в этом году есть изменения.

– В Барнауле мы продолжаем такую политику, но в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби – смотрим по количеству желающих сдать кровь в этот день.

Не больно и не страшно

Кратковременные сроки проведения акции обусловлены не таким большим количеством желающим. Плюс и тут пандемия сыграла свою роль. По словам организаторов, осенью, в предыдущий раз не было столько доноров, на сколько они рассчитывали. Так, в среднем, с учетом так называемых естественных отводов (у кого-то низкий гемоглобин, например, и сдавать кровь ему нельзя), успешно сдать должны были 120 человек.

– В прошлый раз мы не выполнили эти показатели, также из-за того, что люди боялись коронавируса. И в этот раз решили не рисковать. Хотя я всегда напоминаю, что кровоотдача – абсолютно безболезненный, спокойный, не вредящий организму процесс. Забирается 450 мл крови, еще 50 мл идет в пробирку, тест-вариант, который проверяется непосредственно в Центре крови, — говорит Анастасия.

И это — еще один из мифов: вдруг я чем-то болен, а мою кровь перельют другому человеку?

– Нет, вся кровь проходит развернутое тестирование на все виды инфекций. Потеря такого количества крови для организма не вредна, и иногда — даже полезна, потому что происходит ее обновление. Нужно лишь правильно подготовиться: хорошо выспаться, легко позавтракать с утра (это не тот случай, когда надо идти натощак), не бояться и быть настроенным позитивно. После кровоотдачи – обязательно перекусить, восстановить силы.

Бийский рабочий