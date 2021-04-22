Бийск: Вадим Ключник: что обязательно нужно сделать 22 апреля по народному календарю

0

Народный праздник Вадим Ключник отмечается 22 апреля (по старому стилю – 9 апреля).

В церковном календаре это день почтения памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Другие названия праздника: Вадим, День отмыкания родников, Вадим – отомкни родники. Ключником день прозвали в честь родников и ключей, которые бьют из-под земли. 22 апреля было принято обходить источники воды, которые были заповеданы родителями.

Святой Вадим Персидский, он же у православных более известный как Вадим Ключник, почитается как защитник от лжи и предательства. На Руси в этот день молились об укреплении веры. Святой Вадим помогал обрести уверенность в себе и своих силах, помогал также избавиться от корысти, вожделения и гордыни.

В день Вадима Ключника люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье. Ключевой водой также опаивали скотину и окропляли земельные участки.

22 апреля на источниках ключевой воды было принято гадать о жизни и смерти больных людей. Когда шли на ключ за водой, то ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

Народные приметы на 22 апреля:

Если восход солнца с блеклыми бликами, то осадков не будет еще сутки.

Ветер туман не может разогнать – будет хороший урожай.

Если пошел дождь, значит, урожай в этом году будет хорошим.

Если в птичьих гнездах яиц меньше, чем обычно, – год будет неурожайным.

В Алтайском крае введены ограничения на рыбалку

17:41, 20.04.2021 521

Бийский рабочий