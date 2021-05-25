Бийск: В выходные в Алтайском крае в пруду утонули два мальчика

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СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту утопления двух мальчиков – 11 и 12 лет.

Дети остались у пруда без присмотра взрослых – инцидент произошел в селе Новороманово Калманского района.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 23 мая – двое ребят пришли на пруд без взрослых. На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб.

— В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в Следственном комитете.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также следователи обращают внимание, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды.

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16:35, 24.05.2021 1002

Бийский рабочий