Бийск: В выставочном зале Бийска работает экспозиция «Ратная история России»

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Выставка открылась накануне длинных майских праздников.

29 апреля в выставочном зале города состоялось открытие экспозиции «Ратная история России». На выставке представлены не только картины художников, посвященные войнам, но и модели танков, авиации, средневековое снаряжение рыцарей и многое другое – композиция многоплановая и создавали ее сразу несколько организаторов. Выставка «Ратная истории России» возникла благодаря сотрудничеству Бийского краеведческого музея, клуба стендового моделизма «Броня-22» и клуба исторической реконструкции «Або».

Как пояснили в Бийском краеведческом музее, экспозиция посвящена не только Великой Отечественной войне, но и другим датам российской истории, связанным с воинской славой: это еще и 800 лет со дня рождения Александра Невского, 300 лет победы Петра Первого в Северной войне и др.

— В истории нашей страны немало героических страниц, свидетельствующих о мужестве защитников Отечества. Во все времена различного рода агрессоры, посягавшие на свободу и независимость России, наталкивались на силу народного духа и патриотизма и всегда оказывались побежденными. Современное поколение молодежи мало знает о истории подвига нашей родины, наших защитников. Наша обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду о страшных войнах, о мужестве и беззаветном служении своей Родине, — рассказали организаторы экспозиции.

Каждый зал помещений выставки условно разделен на темы, где представлены живописные и графические работы из фондов Бийского краеведческого музея им. В. Бианки, реконструкция одежды, защитного снаряжения, вооружения, предметов быта и досуга, стендовые модели военной техники и военно-исторические миниатюры.

Выставка будет работать до 30 мая. В праздничные дни она работает с 5 до 9 мая, затем продолжит работу с 12 мая, время посещения – с 10.00 до 17.00.

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19:28, 01.05.2021 746

Бийский рабочий