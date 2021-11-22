Бийск: В течение текущего года ввод жилья в Алтайском крае вырос на 40 процентов

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В Бийске ввод жилья вырос в 2,2 раза – выше чем в среднем по краю

Алтайкрайстат опубликовал данные о динамике и объёмах жилищного строительства в регионе за 10 месяцев года. Они свидетельствуют, что ввод вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по октябрь этого года на территории региона предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками возведено 10 719 новых квартир общей площадью 736,8 тыс. кв. метров.

По данным ведомства, половину этого объема возвели индивидуальные застройщики за счет собственных и заемных средств. Ими введено в эксплуатацию 351,5 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет почти 48% от общего ввода по краю и существенно больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Так, по сравнению с январем — октябрем 2020 года ввод жилья увеличился в 19 муниципальных районах и восьми городских округах края. Наибольшие темпы роста наблюдались в районах: Курьинском (в 7,2 р.), Шелаболихинском (в 3,8 р.), Баевском (в 2,2 р.), Солтонском (в 2 р.), Волчихинском (в 2 р.), а также в городах: Бийске (в 2,2 р.), Рубцовске (в 2 р.).

В целом, по данным Дом.рф, объем сданного жилья в многоквартирных домах Алтайского края за истекшие 10 месяцев 2021-го вырос на 45%, если сравнить с аналогичным периодом 2020-го. А в сегменте индивидуальных домов — на 36%.

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11:16, 09.11.2021 2715

Бийский рабочий