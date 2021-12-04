Бийск: В субботу 4 декабря в Алтайском крае ожидаются метели с мокрым снегом и дождем

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Непогода пришла в некоторые района края еще в пятницу – из-за сильного ветра и гололедицы были закрыты некоторые трассы

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в регионе могут пройти осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег.

В субботу на дорогах Алтайского края возможна сильная гололедица и снежные заносы. Ветер сменится на юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Ночью температура составит -3…-8, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В воскресенье, 5 декабря, небольшой снег пройдет местами по востоку края и только ночью, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -8…-13, местами до -20 градусов, днем от 0 до 5 градусов мороза.

Предновогоднее чудо: что хорошего и плохого принесет Новолуние 4 декабря

18:56, 02.12.2021 903

Бийский рабочий