Бийск: В суд отправлено дело о падении ребенка из окна детсада в Бийске

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В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о падении ребенка из окна детского сада в июне 2021 года

Прокуратура Бийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

1 июня 2021 года 5-летняя воспитанница детского сада, вернувшись с прогулки, самостоятельно покинула помещение раздевалки и прошла в группу, где было открыто окно на проветривании. Девочка забралась на подоконник, а затем выпала из окна с высоты второго этажа, получив телесные повреждения. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

По результатам проверки прокуратуры города муниципального детского сада главе Бийска было внесено представление.

— По результатам его рассмотрения нарушение прав несовершеннолетних устранены, приняты меры по исключению фактов детского травматизма. Работодателем прекращены трудовые договоры с воспитателем и заведующим образовательного учреждения, — говорится в сообщении бийской прокуратуры.

Воспитатель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

В Бийске из окна детского сада выпала пятилетняя девочка

07:11, 02.06.2021 3641

Бийский рабочий