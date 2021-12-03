Бийск: В шубах по лужам: начало зимы в Бийске больше напоминает поздний март

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Горожане сняли шапки, а машины едут по вполне себе весенним лужам – оттепель в Бийске продлится еще два дня

Самым теплым станет для жителей Бийска и Алтайского края день пятницы, 3 декабря – синоптики обещают от 0 до +5 градусов, а местами на юге края – и вовсе аномальные +10. В целом синоптики обещают для Западной Сибири достаточно теплый первый зимний месяц – температура будет выше нормы на 2-3 градуса.

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Помимо аномально теплой температуры декабрь может стать аномальным и по осадкам – их тоже обещают выше нормы. В конце текущей недели – в субботу и воскресенье – синоптики прогнозируют температуру около 0, усиление ветра с порывами, а также обильные осадки в виде дождя или мокрого снега с дождем.

К 9 декабря на Алтай придет похолодание – ночные температуры опустятся до -19…-25 градусов.

А пока погода в Бийске, где и так пока практически не было снега, больше напоминает весеннюю – такое чувство, что какая-то девушка все-таки договорилась с месяцем Апрелем насчет подснежников.

До +10 градусов тепла обещают синоптики в Алтайском крае в ближайшие дни

06:01, 02.12.2021 1709

Бийский рабочий