Бийск: В сентябре в Алтайском крае повысились цены на колбасу и молоко

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По итогам месяца инфляция в регионе ускорилась до 8,7% после 8,6% в августе

Несколько сдержали рост инфляции цены на овощи, а цены на колбасы и пастеризованное молоко внесли вклад в ускорение, сообщает пресс-служба Банка России.

Однако Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где рост цен на картофель в сентябре в годовом выражении замедлился. Уборка урожая в этом году затянулась, поэтому в августе местного картофеля было меньше, чем обычно. В итоге цены на этот корнеплод в августе ускоряли инфляцию. А в сентябре собрали основной урожай картофеля, который поступил в продажу. Это и замедлило годовой рост цен на него в сентябре.

Кроме того, в сентябре в регионе наблюдалось замедление годового роста цен и на другие овощи — огурцы и помидоры. Это произошло в связи с тем, что в Сибирском федеральном округе увеличилось производство тепличных овощей по сравнению с прошлым годом.

В то же время из-за роста мировых цен на зерно увеличилась стоимость кормов для животных. У животноводческих предприятий продолжили увеличиваться издержки. В результате в крае ускорился рост цен на куриное мясо, свинину, говядину и продукты их переработки — колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Выросшие затраты производителей, в том числе на оборудование и упаковку, способствовали повышению стоимости молочной продукции.

— При этом рост цен на 8 молочных продуктов из 11, которые входят в потребительскую корзину для расчета инфляции, не превысил общий уровень роста цен по Алтайскому краю. Например, пастеризованное молоко в сентябре стоило на 4,5% больше, чем в сентябре прошлого года, йогурт — на 3,8% дороже, а стерилизованное молоко было дешевле прошлого года на 0,8%, — рассказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

На непродовольственные товары и услуги годовой рост цен в сентябре замедлился.

Треть мяса птицы, продаваемого в Алтайском крае, привозят из других регионов

07:40, 28.10.2021 916

Бийский рабочий