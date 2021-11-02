Бийск: В суд подали иск о признании бийского «Водоканала» банкротом

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В октябре кредиторы бийского предприятия предупредили о готовности обратиться в суд

С исковым заявлением в Арбитражный суд Алтайского края обратилось предприятие «Алтайэнергосбыт».

Заявление о признании должника банкротом было 29 октября. На сегодня – это вся открытая информация по делу. Пока не указано, когда состоится первое заседание по иску о несостоятельности, то есть банкротстве, организации.

Напомним, 4 октября на портале Федресурс (это единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) появилось сообщение о намерении АО «Алтайэнергосбыт» обратиться с заявлением о признании МУП Бийска «Водоканал» несостоятельным.

В отношении бийского «Водоканала» могут начать процедуру банкротства

12:24, 07.10.2021 3053

До этого предприятия ушли в суды. Причина — невыплата «Водоканалом» средств за потребленную энергию. По данным «Банкфакса», долг за электричество перед поставщиком может составлять более 7 млн руб.

Бийский рабочий