Бийск: В связи со непогодой Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает водителей

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31 октября и 1 ноября прогнозируется понижение температуры до минусовых показателей, также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

Согласно статистике, в период смены сезонов на дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, в такое время от водителей требуется повышенная бдительность и внимательность, сообщили в Госавтоинспекции.

Чтобы избежать возможной опасности, водителям рекомендуется соблюдать несложные правила.

сменить летнюю резину на зимнюю, изменить стиль вождения с «летнего» на «зимний», при движении выбирать оптимальный скоростной режим;

соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, она должна увеличиться;

быть предельно внимательными при совершении манёвров, в том числе перестроений из ряда в ряд;

передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, вне погоды использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации;

по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Если авария все-таки произошла, то первое, что в любом случае должен сделать участник ДТП — зафиксировать место происшествия на фото или видеосъемку, после чего незамедлительно освободить проезжую часть. При взаимном согласии водители должны сообщить об аварии в Госавтоинспекцию, заполнив извещение самостоятельно, прибыть на пост ГИБДД или в дежурную часть для оформления документов. При разногласии водители обязаны дожидаться на месте сотрудников полиции, убрав транспорт с проезжей части и зафиксировав произошедшее при помощи фото- видео съемки.

Если в результате ДТП имеются пострадавшие, то она может быть оформлена только уполномоченным сотрудником полиции.

МЧС: в Алтайском крае 31 октября резко ухудшится погода

12:22, 30.10.2021 6907

Бийский рабочий