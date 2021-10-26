Бийск: В селе Малоугренево Бийского района при пожаре погибли два человека

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Горели частный жилой дом и надворные постройки по улице Северная.

Пожар произошел 24 октября, около 16 часов вечера, в частном жилом доме в селе Малоугренево Бийского района.

Как сообщают в МЧС региона, пожар был обнаружен слишком поздно и сообщение о случившемся в противопожарную службу поступило с большим опозданием.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. Огнем была охвачена и надворная деревянная постройка, находившаяся рядом с домом, — сообщили в ведомстве.

Спасатели менее чем за 20 минут смогли ликвидировать открытое горение. Под обрушившимися конструкциями были обнаружены тела двоих погибших. В результате пожара уничтожены надворные постройки, крыша, стены жилого дома. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается, ведётся дознание.

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11:42, 24.10.2021 1646

Бийский рабочий