Бийск: В селе Малоугренево Бийского района при пожаре погибли два человека
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Горели частный жилой дом и надворные постройки по улице Северная.
Пожар произошел 24 октября, около 16 часов вечера, в частном жилом доме в селе Малоугренево Бийского района.
Как сообщают в МЧС региона, пожар был обнаружен слишком поздно и сообщение о случившемся в противопожарную службу поступило с большим опозданием.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения крыша частного деревянного дома горела открытым огнем, произошло частичное обрушение кровли. Огнем была охвачена и надворная деревянная постройка, находившаяся рядом с домом, — сообщили в ведомстве.
Спасатели менее чем за 20 минут смогли ликвидировать открытое горение. Под обрушившимися конструкциями были обнаружены тела двоих погибших. В результате пожара уничтожены надворные постройки, крыша, стены жилого дома. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается, ведётся дознание.
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11:42, 24.10.2021 1646