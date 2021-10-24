Бийск: В шаге от снега: какой будет погода в Бийске на неделе с 25 по 31 октября

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Синоптики говорят, после штормового воскресенья тепло еще ненадолго вернется в Алтайский край

В воскресенье, 24 октября, в крае штормовой ветер, в предгорьях в ночные и утренние часы возможны порывы до 27 метров в секунду. В отдельных районах возможны небольшие дожди. Днем ожидается от +6 до +11 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы до 22 м/с.

В ночь на понедельник, 25 октября, в Алтайском крае возможны заморозки до -3 градусов, в некоторых районах – от +2 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Дневные температуры от +10 до +12 градусов, а местам и до +15 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

На несколько дней тепло попробует возвратиться в регион — но прежних показателей уже не достигнет. С каждым днем будет становиться все холоднее, а к воскресенью, 31 октября, в регионе возможно установление временного снежного покрова, весь день и ночь воскресенья – осадки в виде снега.

26 и 27 октября характер погоды будет примерно одинаковым – минусовые температуры в ночное и утреннее время, днем от +9 до +11 градусов тепла. В среду возможен дождь, а также сильный порывистый ветер в течение всего дня – до 11-16 м/с. На дорогах в утренние часы – гололедица.

К четвергу-пятнице значительно похолодает, погода будет ясной, морозной. В ночные и утренние часы возможны морозы до -5…-7 градусов, в дневные часы только до +3…+5. Осадки маловероятны.

В субботу 30 октября погода будет пасмурной, пройдут дожди, температура днем до +6 градусов. В воскресенье ожидается похолодание и сильный снег.

Вполне вероятно, что 1 ноября Алтайский край встретит снежным покровом и погодой, которая будет напоминать раннюю зиму.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 24859

Бийский рабочий