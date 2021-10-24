Бийск: В СГК Бийска рассказали, как оперативные бригады чинят теплосети в случае порыва

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Ежедневно в Бийске на дежурство выходят три бригады

Среднее время устранения порывов на теплосетях города удается сокращать за счет спецсредств, рассказали в пресс-службе компании.

Три бригады, работающие в Бийске распределяют функции следующим образом: две работают в дневную смену и одна – круглосуточно. Но при необходимости все могут быть подняты по команде ночью. Пока первый состав из трех бригад отдыхает, ему на смену приходит второй. Итого – шесть бригад.

— В каждой бригаде — мастер, три слесаря, сварщик и водитель. В их распоряжении есть экскаватор, трактор, подъемник, 3 МАВРа (механизированные автомастерские), передвижная мастерская и два крана, — рассказали в пресс-службе.

Кроме рабочих инструментов у бригады есть оборудование для подготовки мест устранения аварий: газоанализаторы, вентиляторы, насосы и генератор. Если дефект скрытый, на помощь приходят специалисты по технической диагностике с акустическим течеискателем.

— Арсенал спецсредств мы пополняем ежегодно, поэтому среднее время устранения порывов на теплосетях Бийска удаётся сокращать: в прошлый отопительный сезон оно составило 3 часа 14 минут – на 46 минут меньше, чем в отопительный сезон 2019-2020 годов, — сообщили в компании.

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11:40, 19.10.2021 976

Бийский рабочий