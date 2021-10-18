Бийск: В селе под Бийском мужчина домогался до 15-летнего подростка-пастуха

0

Инцидент произошел 13 июля в одном из сел Бийского района.

15-летний мальчик на каникулах подрабатывал пастухом, он ежедневно пас коров односельчан. В поле подросток построил себе шалаш на дереве, где укрывался от дождя.

Утром 13 июля ребенок находился в своем укрытии и наблюдал за коровами, когда к нему на велосипеде со стороны Бийска подъехал незнакомый 43-летний мужчина. Он попросил у ребенка разрешения передохнуть в его шалаше. Подросток ничего не подозревая, пустил незнакомца.

Гость завел с ним разговор, сообщил, что едет на рыбалку, потом спросил, сколько Косте лет. Но буквально через 10 минут мужчина стал приставать к мальчику с грязными намерениями, сообщает «Алтайская правда».

Подросток смог вырваться и бросился бежать в сторону дома, а по дороге позвонил своему брату. Извращенец в это время сел на велосипед и пытался скрыться, однако братья ребенка смогли догнать его за Смоленскими карьерами.

Велосипедиста доставили к шалашу, где находился подросток, чтобы убедиться, того ли человека задержали. А через некоторое время туда подъехали полицейские, которых вызвали взрослые.

— Как оказалось, приставал к подростку ранее судимый за убийство житель Бийска Дмитрий А. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчина не стал отрицать, что приставал к юному пастуху в шалаше. Даже рассказал в подробностях, как все это происходило, — сообщают правоохранители.

Задержанный заявил, что почувствовал сексуальное желание к подростку после того, как узнал сколько ему лет. По выводам экспертизы, у Дмитрия А. обнаружилось психическое расстройство на сексуальной почве в виде гомосексуализма, а также педофилии.

В итоге мужчина был приговорен к 12 годам колонии особого режима, а также к принудительному наблюдению и лечению у психиатра. Эту медицинскую помощь он должен будет получать в колонии по месту отбывания наказания.

Бийский рабочий