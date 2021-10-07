Бийск: В связи с ухудшением погоды в Алтайском крае ожидается увеличение числа ДТП

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Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, похолодание, усиление ветра до 16 м/с. В связи с ухудшением погодных условий на территории Алтайского края ожидается возможное увеличение дорожно-транспортных происшествий, сообщает госавтоинспекция региона.

— Ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий, так называемого «железа», которые приводят к образованию многокилометровых «пробок». А причина таких аварий – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, — отмечают в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В условиях непогоды следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

— Водители! Будьте предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помните, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к неприятным последствиям, — предупреждают в ГИБДД.

Кроме того, сотрудники ГИБДД советуют водителям как можно скорее решить вопрос со сменой резины.

Также Госавтоинспекция обращается к пешеходам:

быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.

Алтайские синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега

06:05, 06.10.2021 569

Бийский рабочий