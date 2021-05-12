Бийск: В школах и детсадах Алтайского края будут усилены меры безопасности

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В образовательных организациях Алтайского края будут усилены меры безопасности, сообщили в Минобразовании Алтайского края.

Безопасность будет усилена не только в школах, но и в учреждениях допобразования, среднего профессионального образования, в детских садах. Подписан приказ об усилении мер безопасности и проведении дополнительного инструктажа, о проведении контрольных мероприятий именно в каждой образовательной организации: как организован входной контроль, как организованы инструктажи детей, родителей, педагогического коллектива.

12 мая пройдёт очередное селекторное совещание с муниципальными органами управления образованием, где будут разобраны все вопросы более подробно. В нем примут участие представители органов правопорядка. Будет рекомендовано провести муниципальным образовательным организациям похожие мероприятия, а также родительские собрания, обсудить ситуацию, связанную с экстремистским поведением в молодежной среде.

— В настоящее время все образовательные организации Алтайского края имеют паспорта безопасности. Мы решаем вопросы, связанные с выполнением этих паспортов безопасности – и, прежде всего, создание инфраструктуры, – отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Добавим, что после нападения 11 мая на казанскую гимназию, в результате которого погибли 9 человек, в том числе 7 учеников, Минпросвещения рекомендовало всем регионам усилить меры безопасности в образовательных организациях. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Минпросвещения России обращает внимание на необходимость максимального контроля в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций, — говорится в обращении пресс-службы министерства.

Ведомство также рекомендовало школам принять дополнительные меры «с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации», проверить «состояние защищенности» учебных заведений, а также провести разъяснительную работу в педагогических коллективах, а также «классные часы о законопослушном поведении» и общешкольные родительские собрания.

В рекомендациях Минпросвещения отмечается, что каждая общеобразовательная организация должна иметь план действий в чрезвычайных ситуациях.

В частности, этот план должен включать организационный, методический и ресурсный блоки. Первый определяет, кто будет отвечать за планирование и порядок действий при ЧС, второй выявляет критерии для оценки эффективности работы, третий решает материально-технические и кадровые вопросы.

При этом должны учитываться такие факторы, как тип чрезвычайной ситуации; признаки, определяющие кризисный характер события; алгоритм действий, критерии медицинской и психологической травмы, порядок действий в отношении обучающихся, сотрудников, родителей, СМИ; оценка эффективности действий, порядок информирования о кризисной ситуации и др.

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18:40, 11.05.2021 368

Бийский рабочий