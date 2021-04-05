Бийск: В Сибири экстренно сел самолет из Токио с отказавшим двигателем

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Над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель.

Пассажирский Boeing, направлявшийся из Токио в немецкий Франкфурт, 4 апреля совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщает РИА Новости.

Источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. После этого самолет резко изменил траекторию своего движения и приземлился в Красноярске в 6.18 по местному времени.

Сообщается, что в настоящее время пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что они продолжат полет через восемь часов.

Бийский рабочий