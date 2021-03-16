Бийск: В сервисе заказа такси прокомментировали акцию протеста водителей в Бийске

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13 марта в Бийске таксисты устроили забастовку, выступив против низкой оплаты труда и низких тарифов на услуги такси.

В сервисе «Максим» прокомментировали произошедшую ситуацию, пояснив, что компания работала и продолжает работать в штатном режиме.

— Акция отдельных водителей не повлияла на выполнение заказов. В офис компании обращений не поступало, — отметила специалист отдела по связям с общественностью сервиса Екатерина Мамай.

В компании ответили и на претензии водителей. Так, по мнению руководства сервиса, ценообразование в такси динамическое, а цена в каждый момент определяется балансом спроса и предложения, дорожных и погодных условий, конкуренции.

— Если стоимость услуги возрастет, то пассажиры, которые не готовы платить больше, просто откажутся от поездок. В итоге сами же водители пострадают: их заработок сократится из-за недостатка заказов и увеличения времени простоя, — пояснили в компании.

Руководство сервиса отметило, что абсолютное большинство водителей это понимает и не поддается на провокации, «предпочитая спокойно работать и зарабатывать».

Напомним, водители такси в Бийске, принимавшие участие в акции протеста, рассказали, что им «надоело крутить баранку за гроши и порой возить неадекватных клиентов». Кроме того они отмечают, что сейчас подорожал бензин, поэтому цены на такси должны стать выше.

Бийские таксисты устроили акцию протеста против низких тарифов и оплаты

10:16, 14.03.2021 3825

Бийский рабочий